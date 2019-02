Was ist Wahrheit? – 6. Philosophisches Nachtcafé

Philosophie für Alle:

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Dienstag, 5. Februar um 19.00 Uhr veranstaltet die Stadtbücherei Forchheim nach längerer Pause wieder ein Philosophisches Nachtcafé.Können wir erkennen, wie die Welt wirklich ist? Die Philosophie benennt die Voraussetzungen für sicheres Wissen und zeigt uns, wie wir bei der Suche nach der Wahrheit vorgehen müssen. Dabei erfahren wir nicht nur etwas über die Welt, sondern auch über uns.Das Philosophische Nachtcafé beginnt zunächst mit einem Kurzvortrag von Dr. Jens Wimmers, bevor in Kleingruppen miteinander diskutiert wird. Abschließend werden die Ergebnisse im Plenum gesammelt und gegebenenfalls hinterfragt. Alle an der philosophischen Überlegung Interessierten sind eingeladen.Der Eintritt ist frei.