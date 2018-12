Weihnachtszwerg in der Bücherei

Weihnachtlicher Nachmittag für Kinder

FORCHHEIM (pm/rr) – In der Stadtbücherei, Spitalstr. 3, gibt es am Mittwoch, 5. Dezember um 15.30 Uhr eine interaktive Lesung für Kinder ab 4 Jahren.Die beiden Bambergerinnen Ringelhoff und Bollermann – die eine reimt, die andere zeichnet – haben sich eine reizende Reimgeschichte von einem kleinen Zwerg ausgedacht , der erkennt, dass Größe nicht nur in Zentimetern gemessen wird. Bis dahin muss er sich aber ganz schön anstrengen, Rückschläge wegstecken und auch ein bisschen Glück haben. Doch dann bringt er den Tieren des Waldes das Weihnachtswunder, so dass er sich sogar den Respekt des großen starken Bären verdient – und so wird sein Wunsch “größer zu sein” am Ende wahr.Es wird gehorcht, gestaunt, gereimt und gemalt bei dieser vorweihnachtlichen Kinderstunde und vielleicht ist am Ende sogar noch Zeit, mit dem Weihnachtszwerg auf eine kleine Schatzsuche zu gehen?Der Eintritt kostet 4 Euro, Einlass ist eine halbe Stunde vor Beginn.