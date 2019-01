EGGOLSHEIM (pm/rr) - Am Samstag, 2. Februar wird in der Liasgrube, Lias-Grube 1 in Eggolsheim-Unterstürmig, ein Winterfest gefeiert.

Neben verschiedenen Aktivitätsstationen gibt es eine spannende Winterrallye. Am Lagerfeuer können sich hinterher alle mit feuergebackenen Naschereien und heißen Getränken aufwärmen.Beginn ist um 15.00 Uhr.Der Eintritt ist frei.