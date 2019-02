4.500 Euro für brandverletzte Kinder

FORCHHEIM (pm/rr) – Der bundesweit tätige Verein „Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e.V.“ erhält zum wiederholten Male die Spende vom Feuerwehr Weinstadl am Forchheimer Annafest.

Für jeden verkauften Schoppen werden 10 Cent gespendet, ebenso steht eine große Spendenbox bereit. „Ich freue mich sehr, dass es uns auch beim vergangenen Annafest wieder gelungen ist, die stattliche Summe von 4.500 Euro als Spende zu generieren“ so der Vorsitzende Josua Flierl.Erna Stein, die offizielle Vertreterin von Paulinchen, bedankte sich im Namen des Vereins sehr herzlich und versicherte, dass das Geld genau da ankommt wo es gebraucht wird, nämlich bei brandverletzten Kindern und Jugendlichen. Ebenso legt der gemeinnützige Verein großen Wert auf Prävention und Aufklärung.Als regelmäßiger Besucher des Weinstadls freut sich Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein besonders, dass die Feuerwehr Forchheim mit dieser Aktion ehrenamtlich und unentgeltlich weit über die Region hinaus großes Engagement an den Tag legt.„Neben den zahlreichen Helferinnen und Helfern gilt mein Dank unseren vielen Gästen. Ohne die große Spendenbereitschaft wäre solch eine Summe nicht möglich.Wir freuen uns bereits heute auf das Annafest 2019 und versprechen, uns auch in diesem Jahr wieder sozial zu engagieren“ sagte Josua Flierl abschließend.Weitere Informationen dazu unter www.paulinchen.de