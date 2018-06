EU-Projekttag an der Georg-Hartmann-Realschule

Der SPD-Abgeordnete Andreas Schwarz diskutierte mit Schülerinnen und Schülern an der Georg-Hartmann-Realschule in Forchheim über Europa.

FORCHHEIM (pm/rr) – Eingebettet in die Europawoche gehen jedes Jahr deutschlandweit Politiker zum EU-Projekttag in Schulen und diskutieren mit Schülerinnen und Schülern über Europa. „Das ist eine hervorragende Gelegenheit, die EU jungen Menschen näher zu bringen“, befand auch Andreas Schwarz, der an der Georg-Hartmann-Realschule in Forchheim auf Einladung von Sozialkundelehrerein Silvia Fischer mit den Jugendlichen der 10. Klasse über Europa sprach.Der SPD-Abgeordnete bekennt sich klar zur EU: “Wir haben jetzt bereits 70 Jahre lang Frieden. Zusammen stehen wir für Demokratie, Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit ein. Für uns alle sind es aber auch ganz greifbare Tatsachen, wie die gemeinsame Währung, freie Grenzübergänge oder die Möglichkeit, später überall zu studieren und zu arbeiten.“ Diese Gedanken will Schwarz weitergeben. „Ich möchte erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit der EU auseinandersetzen“, erklärt er.