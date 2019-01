Finanzspritze für den Wünschewagen

Stadtwerke Forchheim unterstützen den ASB Wünschewagen Franken.

FORCHHEIM (pm/rr) – Mit dem Wünschewagen Wünsche wagen ist eine wundervolle Idee des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) für Menschen, denen durch Krankheit oder nach einem langen Leben nur noch wenig Zeit bleibt, einen letzten sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Sei es noch einmal das Meer sehen, das Konzert der Lieblingsband zu besuchen oder weit entfernte Freunde ein letztes Mal zu treffen.So unterschiedlich wie die Menschen sind auch ihre Wünsche. Was sie verbindet: Aus eigener Kraft können sie sich diese nicht mehr erfüllen. Dort setzt der Wünschewagen des ASB, der nun auch im Raum Forchheim und Bamberg aktiv ist, an.Die Stadtwerke Forchheim unterstützen dieses einmalige und wichtige Engagement so vieler ehrenamtlicher Helfer mit einer Spende von 1.200 Euro. Ein Teil davon kam zur Eröffnung des Kundencenters in der Hauptstraße 54 durch Essen und Getränke zusammen. Die gleiche Summe legten die neuen Geschäftsführer Christian Sponsel und Mathias Reznik noch einmal darauf.Bei der Kickoff-Veranstaltung am Samstag, den 12. Januar in der Kaiserpfalz, überreichten sie den Scheck den Verantwortlichen des ASB und würdigten diese wichtige Arbeit und deren Unterstützung.