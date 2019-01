Corporate Design für die Tourist-Information

Fotos von den schönsten Ecken Forchheims

Souvenirs in neuem Design

FORCHHEIM (pm/rr) – Ein Corporate Design extra für den Bereich Tourismus hat die Tourist-Information der Stadt Forchheim entwickelt: Alle Broschüren wurden neu aufgelegt, die Homepage www.forchheim-erleben.de überarbeitet sowie neue Souvenirs kreiert.„Der touristische Werbeslogan lautet ‚FORCHHEIM – Jedes ECKLA liebenswert fränkisch‘. Dieser und die Themenschwerpunkte Geschichte & Tradition, Bier & Kulinarik sowie Natur & Aktivitäten gehen aus dem Tourismuskonzept hervor, was wir im vergangenen Jahr erarbeitet haben“, so Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information.Der gesamte Inhalt der Broschüren wurde neu verfasst und strukturiert. Zudem ließ Cieslar über hundert professionelle Fotos von den schönsten Ecken Forchheims anfertigen. Das Ergebnis sind sechs unterschiedliche Broschüren mit folgenden Titeln: „Spurensuche“ (ein Rundgang, der zu allen Sehenswürdigkeiten führt), „Herzstücke“ (alle Forchheim Highlights zu den Themen Geschichte, Kulinarik und Aktivitäten), „Abenteuerstadt“ (eine Kinderstadtrallye), „Streifzug“ (alle Angebote für Gruppen und Individualreisende), „Feierlaune“ (alle Veranstaltungshighlights) und „Wanderlust“ (eine Wanderkarte mit verschiedenen Rundwegen). Darüber hinaus wurde die Internetseite www.forchheim-erleben.de optisch an das neue Design angepasst und auch der gesamte Inhalt überarbeitet.Ebenfalls in neuem Design gibt es Souvenirs wie Flaschenöffner, USB-Sticks, Stofftaschen und vieles mehr.„Wir haben jetzt einen professionellen Auftritt mit Wiedererkennungswert und können somit Forchheim im Print- als auch im Onlinebereich hervorragend präsentieren“, erklärt Cieslar. Die Broschüren sind in der Tourist-Information erhältlich und können auch im Prospektshop auf www.forchheim-erleben.de/prospekte kostenlos bestellt werden.