Grüne Forchheim mit Energie ins neue Jahr

Klausurtag der Grünen auf Burg Feuerstein

Verantwortung vor Ort übernehmen

Europawahl wird „Schicksalswahl“ 

EBERMANNSTADT (pm/rr) – Der 6. Januar ist nicht nur der traditionelle Dreikönigstag, an dem die Kinder als Heilige drei Könige von Haus zu Haus ziehen, sondern auch der traditionelle Klausurtag der Grünen des Landkreises Forchheim auf der Burg Feuerstein.Tim Pargent, MdL aus Bayreuth, berichtete von seinen ersten Monaten als neu gewählter Abgeordneter im Bayerischen Landtag und seinen Eindrücken: „Wir sind mit nun 38 Abgeordneten die zweitstärkste Fraktion und werden als Oppositionsführer mit einem klaren Konzept ganz anders wahrgenommen“. Auch wenn auf der Agenda von CSU und Freien Wähler ökologische Themen stünden, seien diese sofort vom Tisch, wenn sich in Bezug auf Straßenbau oder Wirtschaft Konflikte ergeben.Die Forchheimer Stadträtin Dr. Annette Prechtel (FGL) motivierte die Teilnehmer für den kommenden Kommunalwahlkampf. „Die kommunalpolitischen Themen wie etwa Altenpflege, Bauleitplanung und Energieversorgung, Kindertagesstätten und Kultur, Schulen und Schwimmbäder bis hin zur Wasserversorgung betreffen die Menschen am unmittelbarsten“, unterstrich sie und betonte, dass „global denken, lokal handeln“ für die Grünen keine Floskel sei. Vielmehr gelte es, lokal als Gemeinde- oder Kreisräte Verantwortung für das friedliche und menschliche Zusammenleben vor Ort und den Erhalt unserer Ressourcen zu übernehmen.Emmerich Huber, der seit fast zwei Jahren mit dem Pulse of Europa auf dem Forchheimer Marktplatz für ein friedliches, solidarisches und geeintes Europa eintritt, wies darauf hin, dass die Europawahl eine „Schicksalswahl“ sein wird. Europa nannte er ein grandioses Friedensprojekt, für das sich das Kämpfen lohne. „Wir haben globale Konzerne und globale Probleme wie den Klimawandel, die wir längst nicht mehr national lösen können.“Lisa Badum, Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Kreisverbandes der Grünen gab nach einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr einen Ausblick auf das, was 2019 alles anstehen wird: Unter den inzwischen 75.000 Mitgliedern von Bündnis90/Die Grünen ist die Stimmung und der Zusammenhalt gut, konstatierte sie und rief die Forchheimer Grünen auf, ihre volle Kraft in die diesjährige Europawahl und die nächste Kommunalwahl zu stecken. Sie betonte außerdem die Wichtigkeit des anstehenden Volksbegehrens zum Artenschutz, bei dem vom 31. Januar bis 13. Februar die Listen in den Rathäusern ausliegen und möglichst viele Menschen unterschreiben sollen. Das Volksbegehren betreffe ein urgrünes Thema, „denn“ so sagte Sie, „es geht um unsere Natur, unser Leben und unsere Zukunft!“Klar war allen Teilnehmern der Klausur, was Kreis-Co-Sprecherin Barbara Poneleit so zusammenfasste: „Wir haben ein äußerst forderndes und erfolgreiches Jahr hinter uns und wollen diese Erfolge nutzen, auf allen Ebenen mitzugestalten. Da werden wir uns nicht zurücklehnen und wollen auch in 2019 unsere Energie gemeinsam für unsere Ziele einsetzen.“