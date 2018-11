Neuer Abschnitt im Berufsleben

IHK-Gremium Forchheim verabschiedet erfolgreiche Absolventen der Ausbildung

Ereignisreiche Zeit der Ausbildung

Prüfung mit Auszeichnung abgeschlossen

HEROLDSBACH (pm/rr) – 133 Absolventen der Berufsausbildung erhielten im Rahmen eines Festaktes des IHK-Gremiums Forchheim in der Hirtenbachhalle Heroldsbach ihre Abschlusszeugnisse. Vizepräsident Dr. Michael Waasner beglückwünschte die jungen Nachwuchskräfte zu ihrem Erfolg und bestärkte sie in seiner Rede darin, ihren beruflichen Weg mutig weiter zu gehen.Für die jungen Leute war es ein Highlight, als sie die Abschlusszeugnisse ihrer Berufsausbildung entgegen nehmen konnten. Nach den manchmal auch schwierigen Jahren ihrer Lehrzeit durften sie zu Recht stolz darauf zurückblicken.Auch Michael Waasner freute sich über 133 junge Nachwuchskräfte aus der Stadt und dem Landkreis Forchheim, die viel Durchhaltevermögen und Verantwortungsbewusstsein bewiesen hätten. Da sie mit dem Abschluss der Ausbildung als vollwertige Mitarbeiter im Berufsleben angekommen seien und einen neuen Lebensabschnitt beginnen, gab Waasner ihnen einen persönlichen Rat mit auf den Weg: „Es geht nun im Verlauf Ihres weiteren Berufslebens vor allem darum, die Professionalität, die Sie in der Ausbildung gelernt haben immer wieder zu zeigen.“ Die Worte sollten die erfolgreichen Absolventen vor allem darin bestärken, ihren eigenen beruflichen Weg mit Zuversicht weiter zu gehen, verbunden mit dem Wunsch, der Region erhalten zu bleiben.Auch die stellvertretende Landrätin aus Forchheim Rosi Kraus und der erste Bürgermeister der Gemeinde Heroldsbach Edgar Büttner gratulierten den frisch gebackenen Fachkräften in ihren Grußworten.In ihrer Ansprache ließ Simone Brand von der TONI DRESS DAMENMODEN GMBH aus Forchheim stellvertretend für alle Absolventen ihre Ausbildung nochmals Revue passieren. Sie betonte, dass es immer Möglichkeiten gegeben habe, sich zu beweisen und an den Herausforderungen zu wachsen. Sie alle könnten daher auf eine ereignisreiche Zeit zurückblicken und voraus auf eine weitere spannende Zukunft. Nach der bestandenen Prüfung gelte es nun, nicht stehen zu bleiben, sondern weiter zu machen.Insgesamt waren 149 Auszubildende zur Abschlussprüfung im IHK-Gremium Forchheim angetreten, 45 davon in einem gewerblich-technischen und 104 in einem kaufmännischen Beruf. Für ihre besonderen Leistungen und den Abschluss mit der Note 1 wurden insgesamt 10 Absolventinnen und Absolventen als Prüfungsbeste ausgezeichnet.