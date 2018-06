Verbindungsstraße ist gesperrt

HALLERNDORF (pm/rr) - Wegen Straßenbauarbeiten ist die FO 10 zwischen Stieberlimbach und Schnaid bis auf weiteres für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Buslinie 265 kann Schnaid daher nicht mehr bedienen.

Es fährt in dieser Zeit lediglich der Einkaufskleinbus der Linie nach Schnaid. Fahrgäste werden gebeten die geänderten Abfahrtszeiten des Einkaufsbusses zu beachten. Schüler nach Forchheim werden weiterhin am Morgen abgeholt. Am Nachmittag werden die Schüler mit einem Kleinbus von Hallerndorf nach Schnaid gebracht. Dazu müssen sie an der Haltestelle Hallerndorf Sparkasse umsteigen.Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt in Schnaid über die FO 19 durch Hallerndorf, weiter auf der St 2264 nach Willersdorf nach Stieberlimbach und umgekehrt.