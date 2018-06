NEUNKIRCHEN AM BRAND (rr) – Am Am Freitag, 15. Juni werden am Zehntplatz ab 14.00 Uhr wieder Produkte frisch vom Bauernhof angeboten.

An jedem ersten und dritten Freitag im Monat gibt es unter anderem Gemüse, Wurst, Fisch, Schnaps, Gebäck, Marmeladen, Wein, Eier und vieles mehr.Veranstalter ist der Verein Bauernmarkt.Der Eintritt ist frei.