Neue Broschüre über den Landkreis Forchheim

FORCHHEIM (pm/rr) – Auf 130 Seiten präsentiert sich der Landkreis Forchheim mit allen seinen Gemeinden in der neuen Informationsbroschüre, die jetzt vom Landratsamt zusammen mit dem SPM Verlag aus Schwabach herausgegeben wurde.

Kompakter Überblick über alle Bereiche

Mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren liefert die Broschüre einen kompakten Überblick über wirtschaftliche, touristische und kulturelle Angebote des Landkreises. In kurzen Portraits stellen sich auch die 29 Gemeinden des Landkreises vor. So dient die Publikation nicht nur der ersten Information und Orientierung für Neubürger und Gäste, sondern liefert auch viele Kontaktadressen für die Bewohner des Landkreises.Der Landkreis als Wirtschaftsstandort wird genauso vorgestellt wie Angebote für Familien, für Jugendliche und Kinder, Senioren und Behinderte sowie die Themen Gesundheit, Klimaschutz und die Abfallwirtschaft. Natürlich kommen auch die Bereiche Freizeit, Sport, Erholung und Kultur nicht zu kurz. Finanziert wurde die Publikation durch Anzeigen von Firmen, Betrieben sowie auch öffentlichen Einrichtungen und Kommunen aus der Region.„Mit dieser Broschüre bekommt man einen kompakten Überblick über die verschiedensten Themenbereiche in unserem Landkreis Forchheim“, so Landrat Dr. Hermann Ulm bei der Übergabe der Broschüre durch Raimond Heinzl vom SPM Verlag.Die Broschüre gibt es kostenlos in allen Rathäusern im Landkreis sowie am Informationsschalter im Landratsamt Forchheim und an der Dienststelle Ebermannstadt.