Abtauchen in die Forchheimer Unterwelt

FORCHHEIM – Am Sonntag, 1. Juli bietet sich wieder die Gelegenheit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr in die Unterwelt der Königsstadt abzutauchen.

Die Führung lädt ein in die wehrhafte Vergangenheit der Stadt. Sie zeigt in anschaulicher Weise auf, wie eine befestigte mittelalterliche Stadt verteidigt wurde.Neben Erklärungen zu Verteidigungstechnik und Festungsbau werden in erster Linie die noch vorhandenen Kasematten gezeigt, die teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen.Höhepunkt der Führung ist der Besuch der „Roten Mauer“. Hier tauchen die Besucher durch Hörspiele und Kulissen in die Zeit des 30-jährigen Krieges ein und lassen die Belagerung durch die Schweden hautnah nachempfinden.Treffpunkt ist die Tourist-Information Forchheim (Kapellenstraße 16).Die Unterweltführung kostet für Erwachsene 6 Euro, die Familienkarte kostet 12 Euro.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.