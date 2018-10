Ein Museum voller Sprichwörter

Erlebnisführung durch das Pfalzmuseum



Woher kommt die Binsenweisheit?

Beliebter Museums-Mittwoch

FORCHHEIM (rr) – "Da wird der Hund in der Pfanne verrückt!“, heißt es am Mittwoch, 17. Oktober ab 19.00 Uhr im Pfalzmuseum, Kapellenstraße 16: Die besondere Erlebnisführung mit dem „Indiana Jones der Sprachschätze“ Rolf-Bernhard Essig wird vom Keller bis in den dritten Stock durch das ganze Gebäude der Kaiserpfalz führen.In dieser gut einstündigen überraschungsreichen Redensarten-Führung erfahren die Besucher, dass die Binsenweisheit römische Wurzeln hat, dass Archäologen wissen, wo der Hund begraben liegt, dass Dachdecker pünktlich wie die Maurer sein konnten und wieso sie es gleichwohl hielten, wie sie wollten, weshalb man Manschetten hat und warum die Maus keinen Faden abbeißt.Für die beliebte Serie der Mittwochsführungen öffnet das Pfalzmuseum einmal im Monat am Abend die Türen. An diesen speziellen Terminen werden den Besuchern besondere Experten- und Erlebnisführungen durch die Sammlungen geboten. Nach dem Museumsbesuch kann dann der Abend mit einem gemütlichen Kneipen- oder Restaurantbesuch fortgesetzt werden.Eine Voranmeldung im Pfalzmuseum ist erforderlich (Pfalzmuseum Forchheim, Kapellenstr.16, 91301 Forchheim, Tel.: 09191 714 327; -384; 326; Fax: 09191 714 375; E-Mail:kaiserpfalz@forchheim.de; Web: www.kaiserpfalz.forchheim.de