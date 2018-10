Existenzgründung und Unternehmensnachfolge

Hilfe für Unternehmer, Selbständige und Existenzgründer. 

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Donnerstag, 25. Oktober veranstaltet die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim im Zimmer E047, Gebäude A des Landratsamtes, am Streckerplatz 3, kostenlose Beratungsgespräche für Unternehmer, Selbständige und Existenzgründer.Dafür stehen den Interessenten Fachberater der IHK für Oberfranken, der Handwerkskammer für Oberfranken und der Aktivsenioren Bayern e.V. zur Verfügung. Diese beantworten Fragen zu verschiedenen Bereichen – von der Planung und Finanzierung über organisatorische bzw. betriebswirtschaftliche Aspekte, bis hin zur Unternehmensnachfolge.Erste Fragen zu steuerlichen Aspekten können zudem mit einem Steuerberater erörtert werden.Die Gespräche beginnen ab 9.00 Uhr (danach halbstündliche Termine). Interessenten sollten sich vorher anmelden unter 09191/86-1022 oder E-Mail an: Wifoe@Lra-Fo.de