Hinter den Kulissen der Dampfbahn

EBERMANNSTADT (rr) – Am Pfingstsonntag, 20. Mai um 13.00 Uhr bietet die Dampfbahn Fränkische Schweiz e.V. eine Führung durch den Betriebshof der Museumsbahn an.

Hier erfahren die Besucher, welcher Aufwand dahinter steckt, am Wochenende mit der historischen Eisenbahn zu fahren. Fahrzeuge werden gewartet und geprüft, Reparaturen und Fristarbeiten erledigt und die Bahnstrecke in Schuss gehalten. Schließlich müssen sich die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder darum kümmern, dass alle Fahrzeuge und Streckeneinrichtungen in Ordnung sind.Die Führung kostet 2 Euro und wird ab einer Mindestteilnehmerzahl von fünf Personen durchgeführt.Anmeldung bei: Touristinformation, Bahnhofstraße 5, 91320 Ebermannstadt, Tel. 09194/ 50 640, touristinfo@ebermannstadt.de.Info: www.dampfbahn.net