EGGOLSHEIM (pm/rr) – Am Samstag, 23. Februar bietet sich die Gelegenheit an einem Obstbaumschnittkurs in der Umweltstation Lias-Grube teilzunehmen.

Von 9.30 Uhr bis etwa 13.00 Uhr zeigt Obstbauberater Christof Vogel wie es gemacht wird, denn Obstbäume richtig schneiden ist eine Kunst.Wenn ein Baum Früchte tragen und dabei eine schöne Krone entwickeln soll, muss er fachgerecht erzogen und jährlich beschnitten werden. Auch die Pflege alter Bäume ist ein Thema.Im Preis von 35 Euro sind ein Begrüßungsimbiss und eine kleine Brotzeit inklusive.Anmeldung bei der Umweltstation unter 09545 950399, per Mail unter info@umweltstation-liasgrube.de oder über die Webseite www.umweltstation-liasgrube.de.