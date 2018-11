Tipps zur Erzeugung sauberen Stroms von der Sonne

EGGOLSHEIM (rr) - Am Donnerstag, 8. November um 19.30 Uhr gibt der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes Forchheim in den Räumen der Umweltstation Lias-Grube, Liasgrube 1 in Unterstürmig, Hinweise und Tipps zur Photovoltaik.Es geht darum, Strom selbst zu erzeugen, zu speichern und selber zu verbrauchen.Der Eintritt ist frei.