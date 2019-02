Back to the Music – Eine Zeitreise durch die Musik

Frühjahrskonzert am Freitag, 12. + Samstag, 13. April 2019

Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

In der Zenngrundhalle Veitsbronn

Karten ab sofort bei Edeka Landauer in Veitsbronn erhältlich

Vorverkauf: 10 €

Abendkasse: 12 €

Wir machen es möglich! Bei unserem diesjährigen Frühjahrskonzert „Back to the Music“ nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Jahrhunderte.Seid dabei, wenn das Orchester mitsamt dem verrückten Professor Dr. Theophilius Zweistein in die Zeitmaschine steigt und sich auf die Suche nach dem wahren Sinn der Musik macht!Trefft gemeinsam mit uns auf bekannte musikalische Persönlichkeiten, freut euch auf abwechslungsreiche Musik und lasst euch von einer Geschichte mitreißen, die es in sich hat!Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt!