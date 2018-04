Jetzt für den Moonlight Trempelmarkt in Oberasbach anmelden!

OBERASBACH - (pm/vs) - „Nachteulen“, die gerne stöbern und feilschen, sollten sich diesen Tag ganz dick im Terminkalender anstreichen: Am 23. Juni 2018 veranstaltet die Stadt Oberasbach wieder einen „Moonlight Tempelmarkt“.

Wer will verkaufen?

Er ist an diesem Samstag von 18 bis 24 Uhr göffnet. Es gibt Musik von den Rothsee Musikanten und für eine Verpflegung sorgt die Stammtischgesellschaft Unterasbach. Die Sportgaststätte des TSV Altenberg wird zudem ab 19 Uhr das WM Spiel Deutschland gegen Schweden live übertragen. Der Trempelmarkt findet wieder auf dem Hartplatz beim Hans-Reif-Sportzentrum (Jahnstraße 16, 90522 Oberasbach), gut ausgeleuchtet statt. Teilnehmen können alle Trempler und Hobbykünstler der ganzen Region. Somit kann ein breites Spektrum an alten Schätzen und liebevoll gebastelten angeboten werden. Auch das Ausladen aus dem Auto auf dem Hartplatz ist möglich.Wer gerne einen Verkaufsstand aufbauen will: Eine Anmeldung ist ab dem 9. Mai 2018, 8 Uhr direkt im Rathaus (Rathausplatz 1, 90522 Oberasbach) möglich. Sie kann nur persönlich erfolgen. Pro Haushalt wird ein Standplatz vergeben. Die Standgebühr beträgt 5,- EUR. Die Anmeldevordrucke und Teilnahmebedingungen sind bereits im Vorfeld im Internet unter www.oberasbach.de zu finden. Für Rückfragen oder weitere Auskünfte stehen die Mitarbeiterinnen des Kulturamtes der Stadt Oberasbach gerne unter der Rufnummer 0911/9691 118 oder via E-Mail kulturamt@oberasbach.de zur Verfügung.