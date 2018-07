Ernsting‘s family feiert am 26. Juli 2018 Neueröffnung in Wilhermsdorf

WILHERMSDORF (pm/vs) - Am 26. Juli 2018 heißt Ernsting’s family seine Kundschaft zur großen Neue

Anlaufpunkt für Mütter

Über Ernsting’s family

röffnung in der neuen Filiale in der Gartenstraße 1c in Wilhermsdorf herzlich willkommen.Schöner, größer, vielfältiger: Unter diesem Motto erstrahlt die neue Filiale des familienfreundlichen Textilunternehmens in Wilhermsdorf. Auf einer großzügigen Verkaufsfläche von 170 Quadratmetern wird jeder fündig. Zur Neueröffnung erwartet die Besucher ein buntes und abwechslungsreiches Programm: Am Eröffnungstag gibt es einen Einkaufsrabatt von 20 Prozent auf alle Artikel.Zudem erhalten alle Kunden eine Stempelkarte, die ihnen in den ersten vier Wochen nach der Eröffnung viele Vorteile verschafft. Die Kundschaft erhält je 5 € Einkaufswert einen Stempel und bekommt für zehn gesammelte Stempel einen Einkaufsrabatt von 20 Prozent auf das breit gefächerte Sortiment der Filiale.Gebietsleiterin Judith Best freut sich schon auf das Eröffnungsfest: „Ernsting’s family hat viele Stammkundinnen, die seit Jahren für sich und ihre Familie bei uns einkaufen; jedes Jahr wachsen wir beständig weiter. Wir sind sehr froh und auch stolz, mit unserer neuen Filiale und unseren Kunden zu diesem beachtlichen Erfolg beizutragen.“Ernsting’s family ist vor allem ein Anlaufpunkt für Mütter: Die farbenfrohe Produktpalette erstreckt sich von modernen Wohnaccessoires über aktuelle, ständig wechselnde Mode-Highlights für Babys, Kinder, Jugendliche und Damen bis hin zu Herrenwäsche. Dabei wird auf hohen Qualitätsanspruch zu überraschend günstigen Preisen Wert gelegt, sodass der Einkauf für die Familie doppelt Freude macht.Ernsting‘s family ist mit rund 1.850 Filialen, einer mehrfach ausgezeichneten Online-Präsenz und rund 12.000 Mitarbeitern einer der größten Cross-Channel-Anbieter im deutschen Textileinzelhandel. Im Geschäftsjahr 2016/2017 erwirtschaftete das Unternehmen mit Hauptsitz in Coesfeld-Lette (Westfalen) einen Umsatz von rund 1,120 Milliarden Euro.Ernsting’s family bietet Mode und Accessoires für die ganze Familie mit den Schwerpunkten Wäsche, Damen- und Kinderbekleidung. Qualität zu überraschend günstigen Preisen ist die Prämisse des Unternehmens, welches mit sozialer, gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung die Erschließung neuer Vertriebswege und Verkaufsstandorte kontinuierlich fortsetzt.