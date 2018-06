3erlei + 1 - "Gesungen wird was auf den Tisch kommt"

„Gegessen wird was auf den Tisch kommt“ kennt fast jeder, aber „Gesungen….“?

Die vier Musiker Kathi Luger, Michael Hoerner, Fabi Wick und Jörg Deffner präsentieren zum zweiten Mal in diesem Jahr einen brillanten und außergewöhnlichen Ohrenschmaus. Für gute Musik und Humor sind die Künstler ja bekannt. Jetzt setzen sie mit ihrem neuen Programm noch eins drauf. Das Publikum spielt dabei eine große Rolle. Eine farbenfrohe Bühnenshow, gepaart mit Wohlfühlmusik ist garantiert.Bei schönem Wetter im Biergarten!kiskarten@schwanstetten-online.deBuchhandlung am Sägerhof • Ortsteil Schwand • Alte Str. 11 • Tel. (09170) 94 77 66 OMV-Tankstelle • Ortsteil Leerstetten • Hauptstraße 17 • Tel. (09170) 97 73 24 Ermäßigte Karten für K.i.S.-Mitglieder, Schüler, Studenten und Auszubildende nur in der Buchhandlung am Sägerhof