Aktionstag im Museum Thalmässing bietet Geschichte zum Anfassen

THALMÄSSING (pm/vs) - Am Sonntag, 8. Juli, verwandelt sich der Marktplatz in Thalmässing von 13 bis 17 Uhr wieder in ein vorgeschichtliches Dorf. Beim Aktionstag des Archäologischen Museums zeigen Mitglieder des „Arbeitskreises Vorgeschichte“ die Handwerkstechniken und Arbeitsweisen längst vergangener Zeiten und laden zum Mitmachen ein.

Wegweiser durch das Fundreich Thalmässing



Mit dem Zug erreichbar

Unter sachkundiger Anleitung können die Besucher des Aktionstages an verschiedenen Stationen kreativ werden, Erdfarben herstellen und Steinplatten bemalen, den typischen Bernstein-, Glas- oder Knochenperlenschmuck der keltischen Frauen anfertigen oder Fossilien präparieren. Handwerkliches Können ist beim Verspinnen von Wolle mit der Handspindel und beim Färben mit Pflanzenfarben ebenso gefragt wie beim Weben zur Verzierung von Keltenkleidern. Viel Übung erfordert das Feuer machen mit Hilfe von Feuerstein und Zunderschwamm oder gar mit der Technik des Feuerbohrens, die es schon in der Jungsteinzeit gab. Besucher können ihr Geschick beim Anwenden einer Speerschleuder probieren und versuchen, aus flüssiger Bronze Schmuck und Werkzeug zu formen wie unsere Vorfahren. Und was und womit Keltenkinder gespielt haben, können kleine Besucher gleich selbst erproben. Mitmachen ist bei allen Aktionen des „Arbeitskreises Vorgeschichte“ erwünscht und alle Teilnehmer geben gern Auskunft über die alten Handwerkstechniken.Wer tiefer in das Leben der Menschen in der Stein- und Keltenzeit eintauchen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten: Zum einen gibt es am Sonntag um 14 Uhr eine kostenlose Führung im Archäologischen Museum. Zum anderen ist ein neuer Führer zum Fundreich Thalmässing, das aus dem Archäologischen Museum, dem Geschichtsdorf Landersdorf und dem Archäologischen Wanderweg besteht, erschienen, der für 6 Euro im Museum erworben werden kann.Seit 1. Mai ist das Museum Thalmässing am Wochenende mit der Freizeitlinie 636, dem „Gredl-Express“ des VGN, erreichbar. Informationen zum Gredl-Express und zum Archäologischen Museum Thalmässing erteilt das Landratsamt Roth, Kultur und Tourismus, Telefon 09171/81-1329 und im Internet.