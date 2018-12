Alligators of Swing - Swing, Blues und Boggie

Seit nunmehr 30 Jahren frönen die „Alligators of Swing“ ihrer Liebe zu Swing, Blues und Boogie Woogie. So ein rundes Bühnenjubiläum will gefeiert werden, am besten natürlich mit vielen Konzerten.

In ihrem Jubiläumsprogramm machen die „Alligators“ aber nicht nur Musik, sie erzählen auch von ihrer Entwicklung vom zahmen Jungkrokodil hin zum ausgewachsenen Alligator mit persönlichen Geschichten, Meilensteinen und Lieblingsstücken.Und es gibt eine Menge, worauf sich zurückblicken lässt, z. B. auf über 500 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und auf 5 CDs unter eigenem Namen. Zusammen mit Künstlern wie Karen Carroll und Johanna Schneider haben sie Swing, Blues und Boogie Woogie in all ihren Facetten zelebriert.(sax, voc), 2012 für den German Blues Award, Kategorie Saxofon nominiert,/piano, voc), auch langjähriger Pianist von Jeanne und Karen Carroll und(bass), der u. a. Big Time Sarah, Steve „Big Man“ Clayton und Charlie Love begleitet hat, haben sicher viele Anekdoten auf Lager.kiskarten@schwanstetten-online.deBuchhandlung am Sägerhof • Ortsteil Schwand • Alte Str. 11 • Tel. (09170) 94 77 66 OMV-Tankstelle • Ortsteil Leerstetten • Hauptstraße 17 • Tel. (09170) 97 73 24 Ermäßigte Karten für K.i.S.-Mitglieder, Schüler, Studenten und Auszubildende nur in der Buchhandlung am Sägerhof