Anja Seidel & Yogo Pausch: Das Dschungelbuch 2 – Mogli kehrt zurück

Darauf haben viele Zuschauer gewartet. Nach mehr als 10 erfolgreichen Jahren und rund 100 Vorstellungen mit Kiplings „Dschungelbuch“ präsentieren die Schauspielerin und Moderatorin Anja Seidel und der umtriebige Perkussionist Yogo Pausch endlich die Fortsetzung in einer aktionsreichen musikalisch-szenischen Lesung.

Als Mogli am Ende der Geschichte nach dem Kampf mit dem bösen Tiger Shir Khan das Wolfsrudel verlässt, kehrt er zu den rätselhaften Menschen ins Dorf zurück. Aber dort hält er es nicht lange aus. So wird er Hüter einer Büffelherde und erlebt erst jetzt sein größtes Abenteuer, denn Shir Khan ist ihm auf den Fersen. Doch mit ihm hat Mogli noch „ein Fellchen zu rupfen"...Diesmal entführt Anja Seidel Groß und Klein in die indische Steppe und haucht mit ihrer unvergleichlichen Stimme Mogli, Shir Khan, Baghiera und den Wölfen Leben ein. Yogo Pausch sorgt wie immer für eine einzigartige Klangkulisse und mit vielen Instrumenten für ein unvergessliches Hörerlebnis.