Auf geht's zur Gmünder Kirchweih!

GEORGENSGMUEND (pm/vs) - Wer die beliebte Gmünder Kirchweih besucht, dem fällt vielleicht ab Samstag-Nachmittag ein neues Detail auf: Der Kirchweihbaum wird erstmals an der Radwiese aufgestellt. Ansonsten bleibt die bewährte Tradition aus Volksfest und Brauchtum erhalten.

Mit einer Dauer von fünf Tagen, in diesem Jahr vom 2. bis 6. August, gehört die Gmünder Kirchweih zu den längsten Festen dieser Art in Mittelfranken. Der Kirchweih- und Festzeltbetrieb beginnt am Donnerstag, 17 Uhr. Gegen 20 Uhr wird der Erste Bürgermeister der Gemeinde, Ben Schwarz, das erste Fass Bier anzapfen. Dazu gibt es zünftige Musik vom Blasorchester Georgensgmünd. Am Freitag öffnet die Kirchweihausstellung des Heimatvereins in Kooperation mit der Gmünder Kunst-Schule „ateliergeplauder“ um 18.30 Uhr ihre Pforten. Veranstaltungsort ist das „Schlösslein“. Ab 20 Uhr bebt das Festzelt, wenn die „Würzbuam“ ihre Vollgas-Party feiern.„Tag der Vereine“ ist das Motto am Samstag ab 14 Uhr im Festzelt. Viele Gmünderinnen und Gmünder freuen sich jetzt schon auf den großen Kirchweihfestzug. Er setzt sich um 15.30 Uhr in Bewegung und endet eine halbe Stunde später an der Radwiese, wo der Kirchweihbaum aufgestellt wird. Im Festzelt kann jedermann um 17 Uhr die Krönung des neuen/der neuen Bürgerschützenkönigs/Bürgerschützemkönigin miterleben. Ab 20 Uhr heißt es dann „großer Partyabend mit der Band SOS“.Mit Dirndl und Tracht auf die Kirchweih gehen, das ist am Sonntag ganz besonders angesagt. Um 10 Uhr werden zwei Kirchweihgottesdienste gefeiert, der eine in der St. Georgs-Kirche (mit begleitendem Kindergottesdienst) sowie in der St. Wunibald-Kirche (Deutsch-Französisch). Zum Weißwurstfrühschoppen ab 10.30 Uhr spielt im Festzelt Otto Schmidpeter auf und ab 19.30 Uhr lockt wieder Partymusik, diesmal von und mit der Formation „Blitzlicht“.Am Kirchweihmontag stehen vor allem die Buben und Mädchen sowie die Generation „60 plus“ im Mittelpunkt. Von 14.30 Uhr bis 19 Uhr gibt es im Rahmen des Senioren- und Kindernachmittags verbilligte Preise und ein Programm im Festzelt. Ein Höhepunkt ist mit Sicherheit der Luftballonwettbewerb für Kinder, der unter der Regie der Gmünder Werbegemeinschaft um 15 Uhr startet. Die „Störzelbacher ONE & SIX“ haben ab 19.30 Uhr beste Kirchweih- und Partymusik im Gepäck.