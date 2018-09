Besondere Momente im AbendROTH

ROTH (pm/mue) - Am Freitag, 28. September, wird die Rother Innenstadt von 18.00 bis 22.00 Uhr zu einer Erlebniswelt für Groß und Klein.

In dieser Zeit kann nach Herzenslust gestöbert und geshoppt werden; Straßen und Geschäfte werden in rotes Licht getaucht und sorgen für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Die Rother Einzelhändler haben sich allerhand einfallen lassen und locken mit tollen Rabatten, Sekt und Häppchen sowie Mitmach-Aktionen und Gewinnspielen in die Altstadt. Die über fünfzig teilnehmenden Geschäfte sind im Programmflyer unter www.stadt-roth.de/abendroth zu finden, der auch in zahlreichen Geschäften und Einrichtungen ausliegt.Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgen „small & together“, Jakob Graff und Theo Stiegler von „Four Free“, „The Dirty Buckets“ und Gerhard „Gige“ Brunner und Helmut Kagerer, während Flammenartist Eberhard Wolter den Gästen um 21.00 Uhr am Kugelbühlplatz mit seiner Feuershow einheizt. Aber auch kulinarisch gibt es allerhand zu entdecken: In der gesamten Innenstadt verteilt warten verschiedene Foodtrucks und Stände mit Leckereien auf. Und auch die Evangelische Stadtkirche erstrahlt in Rot, während sich der Gospelchor Siyhamba um 20.00 Uhr auf zahlreiche Gäste zum gemeinsamen Abend-Singen freut. Ein Besuch in den Rothmühl-Passagen darf anlässlich von „AbendROTH“ natürlich auch nicht fehlen: Vorführungen der Tanzschule Bogner und der Gruppe „Irish Magic“ des TSC Roth e.V. gestalten den Besuch besonders kurzweilig. Wer sich last not least für die Zukunft des ehemaligen Wöhrl-Modehauses interessiert, sollte sich am Infostand des künftigen DORMERO-Hotels auf dem Marktplatz einfinden. Hier kann bei einem Gewinnspiel die kulinarische Ausrichtung des Hotel-Restaurants mitbestimmt werden.Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wird die Rother Museumsnacht am 28. September auch heuer mit der langen Einkaufsnacht „AbendROTH – Facetten unserer Stadt“ kombiniert. So dürfen sich Museumsfreunde nicht mehr nur im Zwei-Jahres-Turnus auf die beliebte Veranstaltung freuen.Ab 18.00 Uhr warten im Museum Schloss Ratibor, im Museum Historischen Eisenhammer Eckersmühlen und im Fabrikmuseum spannende Führungen und tolle Mitmach-Aktionen auf die Gäste – für nur fünf Euro können alle drei Museen besucht werden. Nur an diesem Abend arbeiten im Historischen Eisenhammer mehrere Schmiede an verschiedenen Hämmern und Maschinen gleichzeitig: Aus glühendem Eisen werden individuelle Gartenstecker exklusiv für die Museumsnacht geschmiedet, die auch nur dort erworben werden können. Um 19.00 Uhr verzaubert Flammenartist Eberhard Wolter die Gäste vor Ort außerdem mit seiner atemberaubenden Feuershow. Aufgepasst: Jeder Museumsgast erhält eine Stempelkarte für die „Museums-Rallye“, und wer alle drei Museen besucht, bekommt als Geschenk einen Rother Kulturgutschein, der in vielen Einrichtungen und im Führungsprogramm der Stadt eingelöst werden kann. Auf die kleinen Gäste wartet eine besondere Überraschung. Das ausführliche Programm gibt‘s im Internet:Damit die An- und Abreise so bequem wie möglich erfolgen kann, bietet die Stadt Roth für alle Besucherinnen und Besucher einen kostenfreien Bus-Shuttle an. Im 15- bis 30-Minuten-Takt fahren zwei Röhler Stadtbusse die sechs Haltestellen in der Innenstadt, aber auch eine zentrale Haltestelle in der Grimmstraße in Eckersmühlen an. Weitere Informationen zum Bus-Shuttle sind ebenfalls online auf www.stadt-roth.de/abendroth zu finden.