Bubbels-Musikshow beim Kinderfasching Heideck

Heideck: Zum Kinderfasching am 27. Januar erwartet die kleinen Gäste ein ganz besonderer Höhepunkt: Die Bubbels kommen mit ihrer herzig-erfrischenden Musikshow zum Mitmachen.



In ihrer großen Faschingskiste entdecken die Bubbels komische Sachen, mit denen man sich wunderbar verwandeln kann: In echte Kinderindianer, grüne Drachen, mutige Astronauten oder vergnügte Gaudiwürmer. Den Bubbels fallen dazu auch gleich Quatschgeschichten und rockige Lieder ein. Gemeinsam wird gesungen, geklatscht, getanzt und Polonaise gemacht.



Die Bubbels, das sind die beiden Pädagogen Petra und Markus Wengler, die sich in ihren Musikshows Bubbelbär und Bubbelmaus verwandeln. Mit ihren charmanten Mitmachliedern setzen sie Klein und Groß in Bewegung. Achtung: Die Fröhlichkeit und gute Laune ist ansteckend.



Mehr über die Bubbels: www.die-bubbels.de

Termin: 27.01.2019 14 – 17 Uhr, Heideck Stadthalle