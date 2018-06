CSU Schwanstetten lädt zum Sommerfest nach Harm ein

SCHWANSTETTEN (pm/vs) - Am Sonntag, 17. Juni, lädt der CSU-Ortsverband Schwanstetten wieder herzlich zu ihrem Sommerfest nach Harm ein. Start für das gemütliche Beisammensein ist um 12 Uhr. Der neue Ortsvorsitzende Harald Pohl begrüßt die Gäste. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Ralf Hofmeier. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr werden zudem Kutschfahrten angeboten. Für das leibliche Wohl ist ab 12.30 Uhr mit Gegrilltem vom Schwein sowie ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Außerdem wird eine Leinwand aufgebaut, so dass jedermann ab 17 Uhr das Fußballspiel Deutschland gegen Mexiko im Rahmen der WM miterleben kann.