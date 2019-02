Ein Bild verändert die Welt

Hilpoltstein: LBV Umweltstation Rothsee |

für Kinder ab 10 Jahren



In diesem Fotokurs erlernst du die wichtigsten Grundlagen der Fotografie und kannst so deinen eigenen fotografischen Stil verbessern. Verändere deinen Blickwinkel und betrachte deine Umwelt aus einer anderen Perspektive.



Bitte mitbringen: Digitalkamera



Kosten: 5,- Euro (für LBV-Mitglieder 3,- Euro)

Frei mit Ferienpass!



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.