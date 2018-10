Freitag, 7.12. 2018 19:00 Uhr Eintritt 18,-



EIN WINTERMÄRCHEN - Eva Hennevogl Violine und Beate Roux Klavier



Wenn die Tage immer kürzer werden und es schon früh dunkel wird entführen Sie Eva Hennevogl undBeate Roux mit Violine und Klavier an die schönsten Orte der Musik.

Die beiden Kammermusikpartnerinnen reisen mit Ihnen musikalisch durch verschiedene Epochen undLänder, mal heiter und stürmisch und dann wieder melancholisch-nachdenklich.



Eva Hennevogl und Beate Roux stammen beide aus Bamberg und seit sie sich kennenlernten sind beide künstlerisch eng miteinander verbunden.

Beide Künstlerinnen haben an verschiedenen Hochschulen für Musik studiert. Sie waren an verschiedenen Opernhäusern und bei namhaften Symphonieorchestern engagiert. Mittlerweile sind Roux und Hennevogl seit einigen Jahren erfolgreich als freischaffende Musikerinnen in ganz Deutschlandund Europa unterwegs.