Einen Blick hinter die Kulissen der Spalter Sommernachtsspieler werfen

SPALT (pm/vs) - Wer schon immer einmal hinter die Kulissen der bekannten „Sommernachtsspiele Spalt“ blicken möchte, ist am kommenden Sonntag, 10. Juni, herzlich eingeladen.

Von 15 bis 17 Uhr werden die Sommernachtsspiele Spalt e.V. in einer zweistündigen kostenlosen Führung die verschiedensten Bereiche ihres Theatervereins vorstellen. Alle Interessierten und Neugierigen können an diesem Tag erfahren, wie der Verein im Jahr 1993 zu einem Bahnhofsgebäude als Vereinsheim gelangte, welches in jahrelanger Arbeit zu einem kleinen Kulturzentrum umgebaut wurde.Vieles gibt es nach der Begrüßung im Kulturbahnhof zu sehen. Neben den Räumen im Bahnhof, wie Bistro, Aufführungsraum und Lagerdepots, lohnt sich natürlich ein Blick in den Technikraum und den Requisitenraum. Hier begegnet man vielleicht auch vielen Erinnerungsstücken aus alten Stücken. Auch der Probenraum für das schwarze Theater „Teatro Magico“ wird geöffnet sein. Sehenswert sind natürlich auch die beiden Kleiderräume der Sommernachtsspieler. Hunderte Kostüme, Fräcke und Schuhe zeugen von der großen Bandbreite der Bühnenaktivitäten des Vereins.Neben dem Bahnhof ist dann auch noch ein Blick in die beiden Lagerhallen auf dem Bahnhofsgelände möglich. Materialien in Hülle und Fülle, Großrequisiten und vor allem die ganzen Bühnenteile werden hier aufbewahrt. Momentan steht auch die Bühne zur Bemalung und zum Proben in der Lagerhalle.Ganz zum Ende der Besichtigungstour geht es schließlich noch in die Spielstätte der Sommernachtsspieler im Bürgergarten. Dort üben die Spielerinnen und Spieler das aktuelle Stück „Blaue Maus“ ein, das im Juli an sieben Abenden zur Aufführung kommt. Ein Blick in den Probenbetrieb und ein kleiner Abschiedsschluck wird dort den Tag abrunden.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Backstage-Programms sollten sich die zwei Stunden Zeit nehmen, da das Programm als in sich geschlossene Führung stattfindet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wenn dann aber der ein oder andere sich am 10. Juni von der eingeatmeten Bühnenluft anstecken lässt, dann heißen ihn die Sommernachtsspieler bei den regulären Theateraufführungen herzlich willkommen.