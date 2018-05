Fußballtennisturnier als Vatertagsevent ein voller Erfolg

Der Einladung zu diesem Turnier waren in diesem Jahr 8 Mannschaften gefolgt, unter anderem Teams der DJK Allersberg, der Eintracht Allersberg und auch dem Faschingskomitee inkl. Flecklashexen.Das Wetter hielt in den ersten Stunden sehr gut Stand und so konnte die Gruppenphase ohne Probleme durchgeführt werden, wonach sich in Gruppe A die Titelverteidiger „Robando“ vor dem Team Fako durchsetzen konnte und in Gruppe B der „FTC Toblerone“ den ersten Platz vor Team Schuhaus belegte. Im Halbfinale setzte sich dann Schuhaus gegen Team Fako und FTC Toblerone gegen Robando durch, sodass das Finale zwischen Team Schuhaus und FTC Toblerone stattfand.In diesem Finale gab es einen Menge hochklassiger Ballwechsel, doch am Ende setzte sich der FTC Toblerone mit den Spielern Manuel Wenzl, Peter Ramsauer und Tarkan Aydogan in zwei Sätzen durch und konnten Ihren ersten Turniersieg feiern.Begleitet wurde das komplette Turnier mit stimmungsvoller Musik, Steaks sowie Bratwürsten vom Grill und auch zu Trinken war ausreichend vorhanden.Mit dem Vatertag hat der Tennisclub einen guten Tag für dieses Turnier gefunden und möchte es in den nächsten Jahren etablieren und zu einer festen Größe im Allersberger Veranstaltungskalender werden lassen.