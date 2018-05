Geführte Tour am Sonntag entlang des Archäologischen Wanderweges

THALMÄSSING (pm/vs) - Am Sonntag, 27. Mai 2018, können Wander- und Geschichtsfreunde Schätze der Natur und der frühgeschichtlichen Besiedelung bei einer besonders ausführlichen, kostenlosen Führung auf dem Archäologischen Wanderweg erkunden.

Thalmässing mit neuer Freizeitlinie erreichbar

Kreisheimatpflegerin Eva Schultheiß wird über die gesamten 12 Kilometer der Vorgeschichtsroute führen. Der Treffpunkt ist deshalb bereits um 10.15 Uhr am Museum Fundreich (Archäologisches Museum; Marktplatz 1) in Thalmässing. In der Region um Thalmässing vereinen sich eine abwechslungsreiche Landschaft und eine lange und eindrucksvolle Besiedelungsgeschichte. Der Vorgeschichtsweg führt den Wanderer über die Jurahöhen zu prähistorischen Befestigungsanlagen und Kultplätzen, zu Siedlungs- und Grabstätten von der Steinzeit bis zur Eisenzeit. In Landersdorf besteht die Möglichkeit, zum Mittagessen in den Landgasthof Weglehner einzukehren und sich für den Rückweg zu stärken. Die Wanderung endet gegen 17 Uhr wieder in Thalmässing.Seit 1. Mai sind das Museum Thalmässing sowie das Geschichtsdorf Landersdorf am Wochenende wieder mit der Freizeitlinie 636, dem „Gredl-Express“ des VGN erreichbar. Die Anfangszeiten der Wanderungen wurden auf den Busfahrplan abgestimmt. Informationen zum Gredl-Express und zu den geführten Wanderungen gibt es beim Landratsamt Roth, Kultur und Tourismus, Telefon 09171/81-1329, Email: tourismus@landratsamt-roth.de oder unter www.urlaub-roth.de. Bitte an festes Schuhwerk und geeignete Kleidung denken. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.