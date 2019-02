BASAR in der Turnhalle Büchenbach



am Samstag, 16. März 2019 von 9:00 – 11:30 Uhr



Zum Verkauf angeboten werden:

Frühjahr- und Sommerbekleidung bis Gr. 176, Schuhe bis Gr. 42, Spielsachen, Bücher, CDs, DVDs, Kinderfahrzeuge, Kinderwägen, Auto-Kindersitze, Umstandskleidung uvm.



Verkaufslistenausgabe ist am 26.02.2019 um 18:30 Uhr am Rathaus in Büchenbach.



Für das leibliche Wohl sorgen unsere Büchenbacher Kindergärten mit einer umfangreichen Cafeteria