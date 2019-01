Hallentrödelmarkt in Büchenbach am 13.01.2019 von 8-14 Uhr

Was gibt es Schöneres, als an einem Sonntag im Trockenen an den Ständen eines Trödelmarktes vorbei zu schlendern. Bei uns haben Sie die Möglichkeit an den Tischen von 80 Anbietern in Ruhe das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Für den kleinen Hunger zwischendurch haben wir eine Cafeteria für Sie, an der Sie nicht nur Kaffee und selbstgemachte Kuchen, sondern auch Kaltgetränke und Würstchen erhalten.



Verkauft wird alles, was erlaubt und gebraucht ist.



Die Tische sind bereits alle reserviert!