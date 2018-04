Hoch der Friede und die Revolution!

Frauen in der Bayerischen Räterevolution von 1918

Nadja Bennewitz, Historikerin mit dem Schwerpunkt Frauengeschichte, beleuchtet am Donnerstag, 3. Mai um 20.00 Uhr im Seckendorffschloss in einem Vortrag, wie Frauen die bayerische Revolution und die kurze Zeit der Räterepublik nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erlebten.

Wir feiern in diesem Jahr 100 Jahre Freistaat Bayern. Was vielen nicht bewusst ist: An seinem Anfang steht eine Revolution. Am 7. November 1918 wird in München die verhasste Monarchie gestürzt und die Bayerische Republik proklamiert. Die Menschen hatten endgültig genug von Krieg und Hunger, Ausbeutung und Adel.Auch in Mittelfranken organisieren sich RevolutionärInnen in „Arbeiter, Bauern und Soldatenräten“. Die meisten politischen und sozialen Errungenschaften, die von der Arbeiter-, Frauen- und Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert erkämpft werden konnten, sind Erfolge dieser Rätezeit – das reicht vom Frauenwahlrecht bis zum 8-Stundentag. Doch dem Experiment bleiben nur wenige Monate Zeit.