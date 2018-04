Im Zeichen Sankt Florians

Floriansgottesdienst in Gustenfelden

Die Freiwilligen Feuerwehren Gustenfelden, Kottensdorf, Regelsbach, Hengdorf-Nemsdorf und Leitelshof laden zu einem Gottesdienst am Sonntag 06. Mai 2018 um 09.00 Uhr, in die Sankt Bartholomäuskirche ein.In diesem Gottesdienst blicken die Wehren auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres zurück und stellen Ihren Dienst unter den Segen Gottes.Vor dem Gottesdienst werden die Wehren mit Pfarrer Dr. Roland Liebenberg vom Feuerwehrhaus in Gustenfelden zur Kirche ziehen.Abgerundet wird der Vormittag mit einem Weißwurst-Frühschoppen sowie Kaffee und Kuchen.