Freitag, 23.11. Beginn 19:00 Uhr Eintritt 15,-



JANET M. CHRISTEL DUO - Märchenhaftes aus Schottland, Made in Germany



Janet M. Christel entführt Sie, mit ihrer kristallklaren Stimme, wie ein frischer Wind in die schottische Weite. Inspiriert von Heimweh nach Vertrautem sowie von Fernweh nach Erträumten, verzaubert die gebürtige Schottin mit eigenen Titeln und Songs aus dem traditionellen keltischen Liederschatz.

Begleitet von ihrem Songwriter-Partner und Arrangeur Ralf Trautner, bereitet Sie ganz einfach Freude beim Zuhöre und wird Ihnen das ein oder andere Mal bestimmt aus dem Herzen sprechen.

Das Wundervolle an diesem Ensemble ist, dass es jeden in seiner ganz eigenen Lebenswelt abholt und in eine Fantasien-Sphäre hebt, die nostalgisch, melancholisch und ausgelassen zugleich ist.