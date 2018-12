Kurt Knabenschuh & Otiz - "Wer ist der Boss?" - Kabarett & Comedy

“Wer ist der Boss?” oder “Ist das Ihr Hund, der sich gerade am Buffet bedient?”

Eines Tages war Kurt Knabenschuh genötigt, seinen Hund mit auf die Bühne zu nehmen.

Indes, hier handelt es sich nicht um einen kleinen süßen Zwergpudel, der mit Schleifchen im Haar auf dem Seil tanzen und Ouvertüren auf der Querflöte spielen kann. Nein, es geht um einen ausgewachsenen englischen Bulldoggenrüden. Charmant, aber dickköpfig und nicht unbedingt der Schönste. So ein Hund eben, an dem sich die Geister scheiden. Die einen finden ihn kraftvoll und charismatisch, andere ergreift die Panik. Hier gibt es skurrile Begegnungen auf Hundeebene, zum Beispiel von "Huschi-Wuschi" und "Bootcamp-Hundeschulen", und natürlich auch mit anderen, neuen Geschichten der Kategorie "Alltagskabarett" – mit dem von Kurt Knabenschuh bekannten Wortwitz und trockenen Humor.