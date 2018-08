LaYoWa - Lachyogawalking 1 (40481)

Diese Zusammensetzung hat es in sich. Lachyoga an der frischen Luft ist am Effektivsten, da durch das tiefe Ausatmen die Lunge gereinigt wird und die Lungenbläschen wieder mit sauerstoffreicher, frischer Luft gefüllt werden. Dies ist gut für unser Immunsystem, bei chronischer Bronchitis und stärkt Herz und Kreislauf. Eine LaYoWa-Runde sieht folgendermaßen aus: Wir walken ohne Stöcke, dafür mit Armtraining, an geeigneten Stellen werden wir abwechselnd einige Lach-, Atem- und Klatschübungen machen.Bitte mitbringen:geeignete Kleidung und SchuheKosten31,00 €Sa. 06.10.2018 14:45 - 16:15 Uhr Zum Feldkreuz Hilpoltstein, Ecke Rother Str. / Zum FeldkreuzSa. 03.11.2018 14:45 - 16:15 Uhr Zum Feldkreuz Hilpoltstein, Ecke Rother Str. / Zum FeldkreuzSa. 01.12.2018 14:45 - 16:15 Uhr Zum Feldkreuz Hilpoltstein, Ecke Rother Str. / Zum FeldkreuzKursortHilpoltstein, Ecke Rother Str. / Zum FeldkreuzZum Feldkreuz91161 HilpoltsteinTel: 09174 / 4749-0