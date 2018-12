Matching Ties-Trio - Irish, British & American-Celtic Folk“

Die drei führenden Folkmusiker der europäischen Szene mit den passenden Krawatten Paul Stowe (USA), Trevor Morriss (GB) und Peter Corbett (Irland) spielen eine einzigartige Mischung aus irischem, englischem und schottischem Folk.

Das vielfältige Repertoire umfasst darüber hinaus die besonders in Amerika bekannte keltische Bluegrassmusik bis hin zur Old Time - Countrymusic. Die Musiker sind nicht nur exzellente Stilisten auf einer Vielzahl von traditionellen Instrumenten wie Gitarre, Mandoline, irischer Bouzouki und Geige, die Folkmusik auf höchstem Niveau bieten, sondern auch begnadete Sänger und Entertainer. Seit 1986 tourt die Band in den USA und Europa auf renommierten Bühnen und Festivals, und ist als Duo seit Jahren auch regelmäßiger Gast in Schwanstetten, als Trio ist es hier eine Premiere. Erleben Sie ein Stück irischer, britischer und amerikanischer Kultur.Eintritt: 14 EuroErmäßigt: 12 EuroKartenvorverkauf:kiskarten@schwanstetten-online.deBuchhandlung am Sägerhof, Ortsteil Schwand • Alte Str. 11, 09170 - 94 77 66OMV-Tankstelle, Ortsteil Leerstetten, Hauptstraße 17, 09170 - 97 73 24Ermäßigte Karten für K.i.S.-Mitglieder, Schüler, Studenten und Auszubildende nur in der Buchhandlung am Sägerhof