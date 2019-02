Mehr mit Holz - Workshop

Hilpoltstein: LBV Umweltstation Rothsee |

In diesem Workshop erlernen Sie den Umgang mit Holz und Sie erhalten eine Einführung in das einfache Figurenschnitzen. Der Künstler Ulrich Hallmeyer ist Holzbildhauer und gestaltet mit Ihnen Kunstobjekte zum Thema Amphibien und Reptilien. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene sind willkommen.



Bitte mitbringen: Noppenhandschuhe, geschlossenes Schuhwerk, Verpflegung



Kosten: 25,- Euro + ca. 30,- Euro Materialkosten (für LBV-Mitglieder 21,- Euro + Materialkosten)



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.