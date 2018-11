Meldfrist nur noch bis 12. November: Landkreis Roth sucht die erfolgreichsten Sportler

LANDKREIS ROTH (pm/vs) - Einmal im Jahr ehrt der Landkreis Roth seine erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler. Aktuell werden Bewerbungen für die große Gala am 11. Januar 2019 entgegen genommen.

Das Organisationsteam des Landkreises hat die Meldeblätter bereits an die Vereine verschickt. Diese werden gebeten, ihre Meldungen bis spätestens 12. November 2018 beim Landratsamt einzureichen. Die für die Ehrung geltenden Kriterien sind im internet - www.landratsamt-roth.de - veröffentlicht. Hier stehen auch die Meldeblätter zum Download bereit oder können online gleich ausgefüllt und an das Landratsamt geschickt werden. Die Sportlerehrung findet am Freitag, 11. Januar, 19 Uhr, in der Anton-Seitz-Halle in Roth statt. Ausgezeichnet werden erfolgreiche Einzel- und Mannschaftssportler aus dem Sportjahr 2018 (Ehrungszeitraum: 1. November 2017 bis 31. Oktober 2018). Sportlerinnen und Sportler, die nicht in einem Landkreisverein aktiv sind, aber ihren Wohnsitz hier haben, können ebenfalls geehrt werden.Höhepunkt der Veranstaltung wird wieder die Bekanntgabe sein, wen die Athletinnen und Athleten aus ihrem Kreis zur „Sportlerin/zum Sportler“ und zur „Mannschaft des Jahres“ gewählt haben. Für die Auszeichnung mit der „Gläsernen Eins“ können auch die Vereine eigene Vorschläge einreichen. Diese werden dann bei der Nominierungsrunde mit den Sportjournalisten der drei Lokalzeitungen aus dem Landkreis mit herangezogen.Doch nicht alleine um Erfolge geht es bei der Landkreis-Sportlerehrung. Die Ehrung wird von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm begleitet, bei dem Topleistungen sehenswert präsentiert werden. Wer Interesse an einem Auftritt bei der Sportlerehrung hat, kann sich beim Organisationsteam im Landratsamt Roth melden.Alle Fragen zum Thema Sportlerehrung beantwortet im Landratsamt Roth Kristina Kastner, Telefon 09171/81-1347, Mail unter kristina.kastner@landratsamt-roth.de.