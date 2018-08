Muesumstag lockt Familien auf die historische Burg Abenberg

ABENBERG (pm/vs) - Tapfere Ritter und Edle Fräulein aufgepasst: Beim Kindermuseumstag am 12. August kehrt auf Burg Abenberg wieder mittelalterliches Leben ein. Natürlich sind auch Erwachsene herzlich willkommen.

Weitere Informationen

Familien dürfen sich in der Zeit von 14 bis 18 Uhr auf zahlreiche kreative Mitmach-Aktionen und besondere Entdeckungen rund um die Burg und in den Museen freuen. Mit im Boot ist aus der Kreisjugendring Roth. Auf der Burg dreht sich an diesem Tag alles um das Leben zu früheren Zeiten. Kinder dürfen im Burghof in der Druckwerkstatt werkeln, beim Seilmacher arbeiten, Papier selber schöpfen, Gaukler und Feuerspucker bestaunen und im Museum über das Leben im Mittelalter forschen. Fragen sind unter anderem: Wie schwer ist der Ritterhelm? Wie fühlt sich das Kettenhemd an? Wie verbrachten die Kinder vor 800 Jahren ihre Freizeit? Einige der Spiele kann man vor Ort gleich testen und im selbergemachten Lederbeutel mit nach Hause nehmen. Als Erinnerung an einen erlebnisreichen Ferientag ist im Museum eine lustige Fotoaktion vorbereitet, wenn die Kinder als Ritter oder Burgfräulein verkleidet, ihre eigenen Postkarten gestalten.Bei Familienführungen um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr geht Museumspädagogin Sylvia Setzen auf eine unterhaltsame Spurensuche zur Geschichte der Burg. Um 16.30 und 17.30 Uhr zeigen die Burg-Gaukler um Daniel Plaschke ihre Künste beim Jonglieren und Feuerspucken.• Kinder mit Ferienpass des Landkreises Roth haben freien Eintritt. Ohne Ferienpass kostet der Eintritt 5,- € für Kinder und 3,- € für Erwachsene.• Anschrift: Museen Burg Abenberg - Haus Fränkischer Geschichte und Klöppelmuseum, Burgstraße 16, 91183 Abenberg• Telefon: 09178/90618• E-Mail: info@museen- abenberg.de• Internet: www.museen-abenberg.de