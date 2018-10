Musikshow auf dem Weihnachtsmarkt in Pleinfeld, Freystadt und Weißenburg

Zu erleben am 09.12. um 14 Uhr in Pleinfeld, am 16.12. um 14 Uhr in Freystadt, am 22.12. um 14 Uhr in Weißenburg.

In ihrer Show mit bezaubernden Mitmachliedern erfreuen sich die Bubbels am ersten Schnee und stellen fest: Weihnachten ist nicht mehr weit. Da wird es höchste Zeit, sich ein Weihnachtsgeschenk zu überlegen. Aber der Bubbelmaus will einfach keine passende Geschenkidee für den Bubbelbär einfallen. Zum Glück kommt der knorzige Lebkuchenmann vorbei und bringt sie auf eine tolle Idee. Endlich ist alles bereit, der Weihnachtsbaum wird festlich geschmückt und die Bescherung kann kommen.Mehr unter: www.die-bubbels.de