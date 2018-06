Open Air am Bahnhof mit der Band Caprize

SPALT (pm/vs) - Mit zwei waschechten Spaltern präsentiert sich die Gruppe "Caprize" am Samstag, 16. Juni, um 20 Uhr auf dem Güterwaggon am alten Spalter Bahnhof.

Im Ambiente der verflossenen Zeiten der Spalter Bahn mit Spalter Bier und Spalter Bratwürsten laden die Sommernachtsspieler zum diesjährigen Open Air ein. Sich außerhalb geltender Normen und Grenzen zu bewegen - der impulsive Regelverstoß, das ist Caprize. Diese Band spielt Musik, die man kennt, aber so noch nicht gehört hat. Mal nah am Original, mal im neuen Arrangement mit Freiraum zur Improvisation.Mit Stücken unter anderem von Santana, Toto oder Sting, von Rock über Pop, Soul, Funk und Jazz spielen sich die sechs Musiker quer durch verschiedenste musikalischen Genres und begeistern so ihr Publikum.Die Stimme der Sängerin Anja Heller steht klar und sauber über der Band, die durch den präzisen Schlagzeuger Stefan "Blen" Blendinger und den Bassisten Thomas Fischer auf dem Kontrabass überzeugt. Dieses Fundament wird durch die souligen Gitarrlicks des Gitarristen Helmut König und die virtuosen Improvisationen des Keyborders Dennis Matusche unterstützt. Der Saxofonist Klaus Schneider ergänzt den Bandsound kongenial zu einer Mischung, die sich über stilistische Grenzen hinwegsetzt.Es macht einfach Spaß, den Musikern zuzuhören, wie sie den Sound der guten alten Zeit aufleben lassen und jeden Zuhörer mit auf eine emotionale Reise mitnehmen. Mit dabei sind die beiden Spalter Klaus Schneider und Helmut König, die für Heimspielcharakter sorgen.Wer diesen Open-Air-Abend einplant, sollte sich schnell Karten besorgen, die es im Friseursalon Pfuff (Telefon: 09175/ 90 898 20) oder an der Abendkasse gibt. Der Eintritt beträgt € 10,00, ermäßigt € 8,00. Bei Regen findet das Konzert im Kulturbahnhof statt.