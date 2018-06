Open Air im Kircheninnenhof mit Jo Jasper

SCHWANSTETTEN (pm/vs) - Im Rahmen eines „Open-Air-Konzertes“ tritt der bekannte Liedermacher Jo Jasper am Freitag, 8. Juni, 19.30 Uhr, im Innenhof des Katholischen Kirchenzentrums in der Nürnbergerstraße 49 auf. Unter dem Motto „Diefseedaucher“ erwarten die Gäste und Besucher bei freiem Eintritt kleine Geschichten aus dem Leben, mal humorvoll, mal tiefsinning mit Bezug zu aktuellen Ereignissen zum Schmunzeln und Nachdenken. Die Stücke des christlichen Sängers sind zwar in der fränkischen Mundart geschrieben, bleiben aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer verständlich, so der beliebte Musiker.