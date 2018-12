Spannender Krimiabend mit Roland Geisler in Leerstetten

SCHWANSTETTEN (pm/vs) - Das wird ein spannender Abend: Am Freitag, 1. Februar 2019, ist der mittelfränkische Krimiautor Roland Geisler um 19.30 Uhr zu Gast in der Kulturscheune Leerstetten (Hauptstraße 6a). Er stellt seinen neuen Roman „Interficere und Wartenbergrad vor“. Im Mittelpunkt steht ein brutaler Mord im Escort-Milieu. Roland Geisler war über 30 Jahre lang Ermittler. Seine Krimis sind daher spannend und realitätsnah in einem. Der Abend wird von Désirée Bätz (Gesang) und Ruth Schauer (Klavier) begleitet. Zum Eintrittspreis von 18 Euro gibt es außerdem vier Gänge fränkische Tapas. Wichtig: Wer es vegetarisch haben möchte, muss dies spätestens sieben Tage vor der Veranstaltung beim Markt Schwanstetten (Telefon 09170/28925) anmelden. Karten gibt es an der Tankstelle Leerstetten, der Buchhandelung am Sägerhof in Schwand sowie an der Abendkasse.