Tourneetheater Stuttgart – "Illusionen einer Ehe" von Eric Assous

Erleben Sie mit „Illusionen einer Ehe“ ein sehenswertes, ebenso hintergründiges wie leichtfüßiges Theaterstück rund um die Themen Liebe und Treue, Freundschaft und Vertrauen, Wahrheit und Illusionen.

Freuen Sie sich auf eine moderne Komödie über Liebe, Lügen und Eifersucht, die mit ihren humorvollen Dialogen, überraschenden Wendungen und feinen Charakterzeichnungen Unterhaltung der besten Art garantiert. Sie hat alles, was französische Komödien so einzigartig macht. Sie ist vor allem eins: ein echter Genuss mit Minimalausstattung und Maximalwirkung.kiskarten@schwanstetten-online.deBuchhandlung am Sägerhof, Ortsteil Schwand • Alte Str. 11, 09170 - 94 77 66OMV-Tankstelle, Ortsteil Leerstetten, Hauptstraße 17, 09170 - 97 73 24Ermäßigte Karten für K.i.S.-Mitglieder, Schüler, Studenten und Auszubildende nur in der Buchhandlung am Sägerhof